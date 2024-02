Avetrana (Taranto), 13 feb. (LaPresse) – È tornato in mattinata nella villetta di Avetrana (Taranto), Michele Misseri, tornato in libertà domenica scorsa dopo aver scontato la condanna a otto anni per occultamento di cadavere nel processo sull’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto il 26 agosto 2010.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata