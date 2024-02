Milano, 12 feb. (LaPresse) – “Quello che più mi ha colpito nell’iniziare questo percorso per le donne operate è stata la loro felicità, soprattutto delle donne più anziane, che mi ringraziavano per averle consentito di andare a casa tranquille e di non dovere più peregrinare per telefonate o uffici per la prenotazione del controllo successivo – commenta Massimo Calabrese, direttore dell’Unità Operativa Radiologia Oncologica e Senologica dell’Ospedale Policlinico San Martino – Gli occhi e i sorrisi di queste donne mi hanno ripagato di tutta la fatica fatta nell’organizzare e portare avanti un percorso che riguarda circa il 40% delle donne che trattiamo nell’Unità Operativa che dirigo. Ci tengo anche a ringraziare tutti i miei collaboratori, medici, tecnici, infermieri e amministrativi perché senza il loro impegno e i loro suggerimenti non ci saremmo mai riusciti, e non ultima la Direzione Aziendale che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta”.

