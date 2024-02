Roma, 12 feb. (LaPresse) – Il divieto di ingresso “da parte di Israele non è una novità: Israele ha negato l’ingresso a tutti i Relatori Speciali/OPt dal 2008”. Lo scrive su X la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, l’italiana Francesca Albanese, cui è stato vitato l’ingresso nello Stato ebraico. “Ciò non deve diventare una distrazione dalle atrocità di Israele a Gaza, che stanno raggiungendo un nuovo livello di orrore con il bombardamento di persone in ‘aree sicure’ a Rafah”, prosegue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata