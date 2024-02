Torino, 11 feb. (LaPresse) – Mohammed Nizal, una figura di spicco di Hamas, ha detto ad Al Jazeera che sono in corso colloqui per raggiungere una tregua, nei quali il movimento chiede “il minimo” quando si tratta delle loro richieste. “Netanyahu vuole che la guerra continui per restare al potere e non vuole perdere la sua coalizione di destra”, ha detto Nizal, “vuole continuare a combattere fino alle elezioni americane di novembre affinché vinca Trump”.

