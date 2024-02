Milano, 11 feb. (LaPresse/AP) – Il presidente statunitense Joe Biden ha parlato al telefono con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ribadendo l’obiettivo “comune di vedere Hamas sconfitto e di garantire la sicurezza a lungo termine di Israele e del suo popolo”. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Biden ha ribadito la sua opinione che “un’operazione militare a Rafah non dovrebbe procedere senza un piano credibile ed eseguibile per garantire la sicurezza e il sostegno a più di un milione di persone che vi si rifugiano”. Biden e Netanyahu hanno inoltre discusso degli sforzi in corso per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas. Biden ha sottolineato “la necessità di sfruttare i progressi compiuti nei negoziati per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi il prima possibile” e ha inoltre chiesto “misure urgenti e specifiche per aumentare il flusso e la consistenza dell’assistenza umanitaria ai civili palestinesi innocenti”.

