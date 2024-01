Milano, 17 gen. (LaPresse) – In Veneto “è stata un’occasione persa” ma la “battaglia” per il fine vita “prosegue in tutte le Regioni Italia, anche in Veneto”. Lo ha detto in conferenza stampa Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Se una persona invia la richiesta per l’aiuto medico assistito alla morte volontaria, “ha diritto che la sua richiesta venga presa in esame e che le si fornisca una risposta. Se fosse passata la nostra legge avremmo dei tempi e delle procedure certe affinché questa risposta venga fornita”, ha spiegato Cappato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata