Belgrado, Serbia (LaPresse/Ap) – La polizia serba ha sparato gas lacrimogeni per impedire a centinaia di manifestanti di entrare nell’edificio del Municipio della capitale, per protestare contro le presunte irregolarità nel voto alle elezioni dello scorso fine settimana. Le autorità del Paese hanno negato di aver truccato il voto e hanno descritto le elezioni per il rinnovo del Parlamento e delle cariche locali come regolari. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato domenica che queste affermazioni sono palesi “bugie” promosse dall’opposizione.

