Milano, 21 dic. (LaPresse) – Una sparatoria è avvenuta in una scuola in piazza Jana Palacha, nella città vecchia di Praga. È quanto fa sapere la polizia della Repubblica Ceca, sui propri canali social. “L’intervento della polizia è in corso al momento, l’intera piazza Jana Palacha e l’area circostante sono completamente chiuse”, si legge in un post, “in base alle prime informazioni, possiamo confermare che ci sono morti e feriti sulla scena. I cittadini sono invitati a non rimanere nelle vicinanze e a non uscire di casa. L’intervento della polizia è ancora in corso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata