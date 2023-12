Roma, 10 dic. (LaPresse) – “Negli ultimi giorni decine di terroristi di Hamas si sono arresi alle nostre forze. Depongono le armi e si arrendono ai nostri eroici guerrieri. Ai terroristi di Hamas dico: E’ finita. Non morite per Sinwar, arrendetevi ora”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un video messaggio postato sul sul suo profilo ‘X’. “Ci vorrà più tempo, la guerra è in pieno svolgimento, ma per Hamas questo è l’inizio della fine”, ha aggiunto.

