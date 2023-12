Roma, 9 dic. (LaPresse) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a quanto si apprende ha telefonato ad Anna Paola Concia per invitarla al concerto di Natale di domani in Senato ed esprimerle “vicinanza umana”. I due, sempre a quanto si apprende, non avrebbero parlato della vicenda che sta coinvolgendo Concia in queste ore, dopo che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è tornato sulla decisione comunicata ieri di affidarle il ruolo di coordinatrice del progetto di educazione affettiva nelle scuole. Una decisione su cui si erano scatenate le polemiche di una parte della maggioranza.

