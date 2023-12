Torino, 8 dic. (LaPresse) – Alberto Razzetti ha vinto la medaglia d’argento nei 200 misti nella quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 1’53″09. Oro al britannico Duncan Scott con il crono di 1’50″98, bronzo per il lituano Danas Rapays, terzo in 1’53″49.

