Torino, 8 dic. (LaPresse) – Un altro argento per Alberto Razzetti nella quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. L’azzurro, reduce dal secondo posto nei 200 misti, ha ottenuto una nuova medaglia salendo sul podio in 1’50″10. Oro allo svizzero Noe Ponti (1’49″71), bronzo all’ungherese Richard Marton, terzo in 1’52″12.

