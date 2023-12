Torino, 8 dic. (LaPresse) – Simona Quadarella ha conquistato la medaglia d’argento nei 1500 stile libero nella quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 15’37″05. Oro alla francese Anastasiia Kirpichnikova in 15’20″12, bronzo per l’ungherese l’ungherese Ajna Kesely, terza in 15’51″34.

