Milano, 8 dic. (LaPresse) – “Non ci sarà nessun Hamas, lo elimineremo”. È quanto scrive su X il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, allegando un articolo di Ynet che riporta quanto detto dal premier palestinese, Mohammad Shtayyeh, che in un’intervista a Bloomberg non ha escluso la possibilità di Hamas come partner al potere. “Il fatto stesso che questa sia la proposta dell’Autorità Palestinese non fa altro che rafforzare la mia politica: l’Autorità Palestinese non è la soluzione”, ha scritto ancora Netanyahu.

