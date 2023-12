Milano, 8 dic. (LaPresse) – “La popolazione di Gaza sta guardando l’abisso. La comunità internazionale deve fare tutto il possibile per porre fine al loro calvario. Esorto il Consiglio Onu a non risparmiare alcuno sforzo per spingere per un immediato cessate il fuoco umanitario per la protezione dei civili e per la consegna urgente di aiuti salvavita”. È quanto ha detto il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, intervenendo davanti al Consiglio di sicurezza dell’Onu, che discute oggi della risoluzione per un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza. “Gli occhi del mondo e gli occhi della storia stanno guardando. È tempo di agire”, ha aggiunto Guterres. Due giorni fa, mercoledì, il segretario Onu ha invocato l’articolo 99 della Carta delle Nazioni unite per avvertire il Consiglio di sicurezza della minaccia globale che a suo parere deriva dalla guerra di Israele a Gaza. A seguito di questo gli Emirati Arabi Uniti hanno preparato una bozza di risoluzione per un cessate il fuoco, che va messa al voto oggi.

