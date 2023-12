Torino, 8 dic. (LaPresse) – Saranno i Los Angeles Lakers e gli Indiana Pacers a sfidarsi nella finale della prima edizione della Nba Cup, in programma a Las Vegas nella notte italiana tra sabato e domenica. Spinti dai 30 punti (conditi da 5 rimbalzi e 8 assist) di LeBron James, i Lakers hanno superato i New Orleans Pelicans. Nell’altra semifinale i Pacers hanno battuto 128-119 Milwaukee con il fondamentale contributo di Haliburton (27 punti e 15 assist) e di Turner (26 punti e 10 rimbalzi). Ai Bucks non sono bastati i 37 punti e i 10 rimbalzi di Antetokounmpo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata