Mosca (Russia), 7 dic. (LaPresse/AP) – Ha ucciso una persona e ne ha ferite altre 5 prima di suicidarsi la studentessa 14enne che questa mattina ha aperto il fuoco in una scuola di Bryansk, in Russia. Un video condiviso da Ria Novosti mostra bambini durante l’attacco rannicchiati in un’aula dietro una porta sbarrata con banchi e sedie rovesciate. Dalle indagini preliminari è emerso che la quattordicenne aveva portato a scuola un fucile a pompa che ha usato per sparare ai suoi compagni di classe, ha dichiarato il Comitato investigativo russo. Il padre della ragazza è stato interrogato come testimone.

