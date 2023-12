Roma, 7 dic. (LaPresse) – “Questo è il sesto accordo di coesione che firmiamo con una regione italiana. Noi investiamo in Piemonte 819,5 milioni di euro, ma aggiungendo la quota di finanziamento locale-regionale-nazionale arriviamo a mobilitare su questa regione 865 milioni coi quali finanziamo circa 20 interventi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Teatro Alfieri di Asti alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Piemonte. “Sono risorse che non spendiamo in mille micro cose ma che concentriamo su alcune grandi priorità di questa Regione e su alcune risposte che i cittadini attendono”, ha aggiunto la premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata