Roma, 7 dic. (LaPresse) – “Come stiamo facendo a Caivano, non è vero che non si può fare niente. Quando una realtà, un territorio, si ritrova nel degrado non è vero che la scelta giusta è che lo Stato piano piano retroceda sempre più e guardi da un’altra parte, non è vero che ci sono zone nelle quali lo Stato a un certo punto deve rinunciare a entrare. Io penso che una politica seria, anche assumendosi la responsabilità di fallire, debba dimostrare che non c’è nessun posto dove lo Stato indietreggia, lo Stato c’è e dà risposte”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Teatro Alfieri di Asti alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Piemonte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata