Washington (Usa), 6 dic. (LaPresse) – “La decisione di uscire dalla Belt and Road Initiative spetta all’Italia”. Così un portavoce del dipartimento di Stato Usa risponde ad una richiesta di commento di LaPresse sulle notizie riguardanti l’uscita dell’Italia dal Protocollo per la Via della Seta. “Abbiamo letto le notizie di stampa”, dice il portavoce, ribadendo che la decisione spetta al governo italiano.

