Roma, 5 dic. (LaPresse) – “La nostra posizione è tesa ad arrivare a un accordo ragionevole che sicuramente non sarà quello che abbiamo in mente noi perché dobbiamo metterci d’accordo in tanti”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo alle domande nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

