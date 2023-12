Roma, 5 dic. (LaPresse) – “In risposta alle richieste avanzate dagli altri Stati, abbiamo espresso la nostra disponibilità a ricercare una soluzione che non sovrapponga ai vincoli ricordati (spesa e debito) ulteriori regole stringenti che potrebbero riproporre, se non addirittura complicare, uno schema che ha mostrato limiti e che le stesse istituzioni europee hanno dichiarato di voler superare”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a Montecitorio.

