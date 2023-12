Roma, 5 dic. (LaPresse) – Nei due centri per migranti che saranno realizzati in Albania, potranno “essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all’esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell’Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso”. È quanto si legge nella bozza del ddl di ratifica dell’intesa siglata tra Italia e Albania lo scorso 6 novembre per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

