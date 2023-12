Roma, 5 dic. (LaPresse) – “Sarà il Parlamento a dire se l’accordo negoziato dal governo italiano dell’epoca sia da approvare o no”, tenendo presente che si tratta “non di un salva-stati, approvato tempo fa, ma semmai un salva banche. Noi non abbiamo mai ricattato nessno, ma che una correlazione tra Mes e patto di stabilità ci sia sta nei fatti”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a Montecitorio.

