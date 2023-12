Madrid (Spagna), 5 dic. (LaPresse) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in una conversazione informale con i corrispondenti in Spagna, ha sottolineato di avere il massimo rispetto istituzionale per la premier Giorgia Meloni e che il governo spagnolo lavorerà per avere migliori relazioni con il governo italiano. Sanchez ha riconosciuto che Meloni ha partecipato alla campagna elettorale spagnola sostenendo Vox, come era suo diritto, ma che, passate le elezioni, il suo governo lavorerà per avere migliori relazioni con l’Italia, Paese con cui la Spagna condivide molti temi di impegno comune come i fondi europei e la sfida della migrazione. Da parte del governo spagnolo c’è il massimo rispetto istituzionale, ha aggiunto il premier.

