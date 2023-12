Francoforte (Germania), 5 dic. (LaPresse) – I due comici russi ‘Vovan e Lexus’ sono tornati a colpire. Dopo lo scherzo telefonico alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questa volta a cadere nella ‘trappola’ dei due burloni è stato il vicepremier e ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck. “Le istruzioni dei servizi speciali tedeschi su come contrastare gli scherzi di Vovan e Lexus non hanno funzionato: il vicecancelliere tedesco dell’Economia, Robert Habeck si è innamorato della nostra esca”, hanno scritto i due comici russi, spiegando che il vicecancelliere tedesco, durante lo scherzo telefonico si è detto “fiducioso che la guerra in Ucraina durerà almeno un altro anno” e che “secondo lui, Putin capisce solo il linguaggio della pressione”, quindi Habek ha “cercato di convincere l’Africa ad opporsi alle ambizioni russe e cinesi nel continente e a riprendere l”accordo sul grano'”. Il ministero dell’Economia tedesco ha confermato che c’è stata una conversazione. Secondo il Ministero, nella telefonata l’interlocutore si è presentato come rappresentante dell’Unione Africana, uno strategemma simile a quello utilizzato in occasione dello scherzo a Meloni.

