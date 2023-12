Bruxelles, 4 dic. (LaPresse) – La decisione dell’Ucraina di vietare l’uscita dal paese all’ex presidente Petro Poroshenko, che voleva incontrare il primo ministro ungherese Viktor Orbán, “è una questione interna dell’Ucraina e non spetta a noi commentarla”. Lo afferma a LaPresse il portavoce per gli affari esteri della Commissione europea, Peter Stano, interpellato sull’opportunità di una simile decisione per un paese che vuole aderire all’Ue.

