Roma, 4 dic . (LaPresse) – In attesa della decisione del Gup di Roma, Roberto Ranazzi, sull’eventuale rinvio a giudizio del quattro 007 egiziani (Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif) accusati dell’omicidio di Giulio Regeni, il giudice ha ammesso come parti civili nel processo la Presidenza del Consiglio e i familiari del ricercatore, rapito, torturato e ucciso in Egitto e ritrovato cadavere vicino al Cairo i primi di febbraio del 2016.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata