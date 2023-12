Roma, 4 dic. (LaPresse) – Il gup di Roma ha rinviato a giudizio i quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto al Cairo tra il gennaio e il febbraio del 2016. Il processo è stato fissato dal giudice per l’udienza preliminare Roberto Ranazzi al prossimo 20 febbraio davanti alla Corte d’Assise di Roma. Nei confronti degli imputati, il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif le accuse vanno dal concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato dalla tortura e sequestro di persona aggravato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata