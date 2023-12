Milano, 4 dic. (LaPresse) – Hanno tentato di rapinare un furgone portavalori, intorno alle 6.30, mettendo un tir di traverso sulla A4 Milano-Torino nel territorio della provincia di Novara, tra Piemonte e Lombardia. Entrambe le corsie di marcia sono state interessate dal tentativo di rapina. I rapinatori hanno provato a bloccare il portavalori con il tir di traverso e riversando sulle carreggiate chiodi triangolari, così da ostacolare da parte del furgone una possibile fuga. Al momento l’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni e sono in corso i rilievi da parte della scientifica. La rapina non è andata a segno né vi sono feriti. I rapinatori sono al momento in fuga. Le indagini sono affidate dalla Polizia stradale di Novara.

