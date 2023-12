Roma, 4 dic. (LaPresse) – “Tornare immediatamente al tavolo delle trattative e raggiungere un accordo ad ogni costo. Questo è quello che ci avete promesso”. Lo chiede Daniel Lifshitz, nipote di Yocheved e Oded Lifshitz, ancora in ostaggio di Hamas, rivolgendosi al gabinetto di guerra israeliano dopo l’interruzione dei negoziati fra Tel Aviv e i miliziani palestinesi e la ripresa della guerra. Lo riporta The Times of Israel. Yael Adar, madre dell’ostaggio Tamir Adar, durante una conferenza stampa ha esortato il gabinetto di guerra a incontrare entro oggi i familiari delle persone rapite. “Tutto ciò che chiediamo è che il governo si incontri con noi oggi, ce lo meritiamo, ignorarci è umiliante”, ha aggiunto, “se non ci incontreranno entro le 20 di stasera (le 19 in Italia, ndr), dovremo valutare cosa fare per intensificare le nostre proteste”.

