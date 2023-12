Piacenza, 4 dic. (LaPresse) – Un uomo di 58 anni ha perso la vita a Breno di Borgonovo, in provincia di Piacenza, dopo essere rimasto schiacciato mentre scaricava alcuni pianali in azienda, probabilmente da una pedana agricola. Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza che l’incidente possa essere avvenuto ieri sera, ma il corpo dell’uomo sarebbe stato trovato dai soccorritori nelle ore successive, ormai riverso a terra. Ad allertare i carabinieri di Piacenza sarebbero stati proprio i soccorritori, da questa mattina sul luogo dell’incidente insieme ai vigili del Fuoco. I militari ancora sul posto stanno lavorando anche per cercare di comprendere l’esatta dinamica del fatto.

