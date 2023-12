Roma, 4 dic. (LaPresse) – “Veramente ci dobbiamo vergognare, come Paese, di avere un tasso di vaccinazione, su tutte le malattie infettive, in decrescita. Non c’era bisogno di nessuna cabina di regia. C’era soltanto bisogno di seguire politiche di sanità pubblic ispirate alla prevenzione e al benessere delle persone così come si era fatto per tantissimi anni”. A dirlo a LaPresse è il professor Andrea Crisanti, microbiologo e senatore del Pd, commentando la convocazione delle Regioni da parte del ministero della Salute, per una Cabina di regia straordinaria sul tema delle vaccinazioni e sull’ipotesi di open day nazionali per rilanciare le campagne che stentano a decollare. “L’Italia aveva una adesione vaccinale elevatissima – ha detto Crisanti -. Una campagnia di screditamento ingiustificata, iniziata da un paio d’anni, oggi ci ha portati a questo. E non è soltanto la vaccinazione Covid, ma il fatto è che sono in calo ad esempio le vaccinazioni per l’influenza che ha raggiunto livelli più bassi da anni. Per la vaccinazione contro il morbillo non abbiamo raggiunto i livelli ritenuti adeguati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

