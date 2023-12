Milano, 4 dic. (LaPresse) – Si è recato questa mattina in procura a Ivrea Antonio Massa, ex dipendente Rfi, uno degli indagati per la strage di Brandizzo nella quale hanno perso la vita 5 operai. Secondo quanto apprende LaPresse, Massa non ha risposto ai pm avvalendosi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio dei magistrati. I suoi legali riferiscono che Massa nei pochi minuti in cui è rimasto in procura, ha pianto davanti ai pm.

