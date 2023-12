Ede (Olanda), 3 dic. (LaPresse/AP) – Il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, ha dichiarato che il suo ufficio “intensificherà ulteriormente gli sforzi per portare avanti le indagini” nei Territori palestinesi occupati, dopo aver visitato la regione per la prima volta dalla sua nomina. Da quando è scoppiata la guerra dopo gli attacchi del 7 ottobre da parte di Hamas, sono state denunciate numerose violazioni del diritto internazionale da parte di Hamas e delle forze israeliane. La Corte con sede a L’Aia indaga sui crimini commessi da entrambe le parti nei Territori palestinesi dal 2021, ma non ha ancora annunciato alcuna accusa. Israele non è uno Stato membro del tribunale e non ne riconosce la giurisdizione.

