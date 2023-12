Roma, 3 dic. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato che alcuni soldati sono rimasti leggermente feriti da schegge a seguito di un attacco missilistico proveniente dal Libano. Hezbollah ha rivendicato in un comunicato la responsabilità dell’attacco, che è stato indirizzato contro un veicolo dell’esercito israeliano vicino a Beit Hillel, riferisce il Times of Israel. Diversi razzi sono stati lanciati anche verso l’area di confine del Monte Dov. L’Idf ha affermato che sta bombardando i siti in Libano da cui è partito l’attacco.

