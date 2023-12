Khan Younis (Striscia di Gaza), 2 dic. (LaPresse/AP) – Il ministero della Sanità della Striscia di Gaza, governata da Hamas, ha dichiarato che il bilancio delle vittime è salito a 15.200 e che il 70% dei morti sono donne e bambini. Oltre 40.000 persone sono rimaste ferite. Le cifre sono state annunciate dal portavoce del ministero, Ashraf al-Qidra. Il precedente bilancio fornito dal ministero era di oltre 13.300 morti. Al-Qidra non ha motivato il brusco aumento delle vittime. Il ministero, che non distingue tra civili e combattenti, è stato in grado di fornire solo aggiornamenti sporadici dall’11 novembre, tra problemi di connessione e gravi interruzioni delle operazioni ospedaliere dovute alla guerra.

