Roma, 2 dic. (LaPresse) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando con i giornalisti sulla via del ritorno dagli Emirati Arabi Uniti, ha affermato di non aver perso la speranza di una pace duratura in Medioriente, ma ha affermato che Hamas non può essere escluso da una soluzione del conflitto. “L’esclusione di Hamas o la sua distruzione non è uno scenario realistico”, ha affermato il leader, citato dall’emittente turca Ntv. Erdogan, che non ha definito Hamas un’organizzazione terroristica, ha poi rimarcato che “occorre concentrarsi sulla soluzione dei due Stati”.

