Dubai (Emirati Arabi Uniti), 2 dic. (LaPresse/AP) – La vicepresidente Usa, Kamala Harris, ha annunciato alla Cop28 che gli Stati Uniti si impegnano a versare 3 miliardi di dollari per il Fondo verde per il clima, che aiuta i Paesi in via di sviluppo ad accedere ai capitali per investire in energia pulita e in “soluzioni basate sulla natura”. Harris ha avvertito che il mondo sta affrontando un “momento cruciale” nella lotta contro il riscaldamento globale. “La nostra azione collettiva – o peggio, la nostra inazione – oggi, avrà un impatto su miliardi di persone per i decenni a venire”, ha detto nel suo breve intervento, ben al di sotto del tempo a sua disposizione. “Per quanto abbiamo realizzato, c’è ancora molto lavoro da fare e non sarà possibile continuare a progredire senza lottare”, ha aggiunto. Harris è la prima vicepresidente a guidare la delegazione statunitense dopo Al Gore alla COP3 nel 1997.

