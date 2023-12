Milano, 2 dic. (LaPresse) – “È essenziale ricostruire la fiducia, fondamento del multilateralismo. Ciò vale per la cura del creato così come per la pace: sono le tematiche più urgenti e sono collegate. Quante energie sta disperdendo l’umanità nelle tante guerre in corso, come in Israele e in Palestina, in Ucraina e in molte regioni del mondo: conflitti che non risolveranno i problemi, ma li aumenteranno Quante risorse sprecate negli armamenti, che distruggono vite e rovinano la casa comune!” Così Papa Francesco nel messaggio alla Cop28, letto a Dubai dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, che poi rilancia una proposta: “Con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari costituiamo un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame e realizzare attività che promuovano lo sviluppo sostenibile dei Paesi più poveri, contrastando il cambiamento climatico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata