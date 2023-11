Milano, 30 nov. (LaPresse) – Hamas ha consegnato sei ostaggi israeliani alla Croce Rossa. Lo riferiscono le forze di difesa israeliane (Idf). “Secondo le informazioni fornite dalla Croce Rossa, sei ostaggi israeliani sono stati consegnati e sono in viaggio verso il territorio israeliano”, si legge in un breve comunicato. In precedenza, Hamas aveva rilasciato due ostaggi israeliani, portando il totale odierno a otto. Secondo l’accordo del cessate il fuoco, Hamas deve rilasciare almeno 10 ostaggi al giorno.

