Torino, 30 nov. (LaPresse) – E’ salito a quattro il bilancio delle vittime dell’attacco terroristico a Gerusalemme. L’uomo, un civile israeliano, è stato colpito dalle forze di sicurezza mentre cercavano di neutralizzare due uomini armati che avevano aperto il fuoco sui passanti. In serata è morto per le ferite riportate. Le riprese video dell’attacco pubblicate sui social mostrano l’uomo che alza le mani e implora i soldati di non sparare, dopodiché viene colpito e cade a terra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata