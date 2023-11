Roma, 29 nov. (LaPresse) РKfir Bibas (10 mesi), il giovane degli ostaggi sequestrati da Hamas il 7 ottobre, sarebbe morto insieme alla madre Shiri Silberman-Bibas e al fratello di 4 anni Ariel a seguito di un raid aereo israeliano sulla Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato le brigate Al-Qassam, ala militare di Hamas. Lo riportano i media ebraici che precisano come queste affermazioni, al momento, non possano essere verificate. Nei giorni scorsi i familiari di Kfir si erano mobilitati per chiedere la liberazione del piccolo e della sua famiglia e una manifestazione di solidarietà si era svolta in Israele.

