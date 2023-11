Washington (Usa), 29 nov. (LaPresse) – Liat Beinin, la donna con doppia cittadinanza israeliana e statunitense che era stata catturata da Hamas, è “al sicuro oltre il confine in Egitto”. Lo ha detto il presidente Joe Biden, parlando con i giornalisti che lo stanno seguendo in Colorado. Il presidente ha detto di avere parlato con i genitori della donna e che “le cose stanno andando bene” e “dovrebbe essere presto a casa”. Biden non ha risposto alle domande sugli altri ostaggi statunitensi ancora in mano ad Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata