Milano , 29 nov. (LaPresse) – Incidente mortale sull’Appennino modenese. Nello scontro tra due veicoli, avvenuto sulla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero a Serramazzoni, in provincia di Modena, sono state 3 persone. La strada – informa Anas – è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto anche le forze dell’ordine.

