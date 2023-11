Roma, 29 nov. (LaPresse) – Gli investigatori della squadra mobile della questura di Caserta hanno trovato, nel corso della perquisizione nel covo-rifugio del super latitante Raffaele Piscitelli, armi e droga. Il narcotrafficante, finito in manette perché condannato in via definitiva a 17 anni di carcere, è considerato dalla direzione distrettuale antimafia e dalla polizia, il reggente del Clan Massaro Orrivi nella “Valle di Suessola” dei Comuni di San Felice a Cancello – Cervino – Santa Maria a Vico. Il blitz, coordinato dal questore di Caserta Andrea Grassi e messo a segno dal dirigente della squadra mobile Dario Mongiovì, è scattato in un casolare di campagna, dove Piscitelli si era nascosto per sottrarsi alla cattura e dove era latitante, al confine tra la provincia di Caserta e quella di Benevento.

