Milano, 28 nov. (LaPresse) – I vigili del fuoco stanno intervenendo in località Garbagnate Milanese via Fametta, alle spalle della stazione, nel canale Villoresi per il recupero di un cadavere. Sul posto Aps di Rho, specialisti del soccorso acquatico e sommozzatori provenienti dal Comando di Torino. Da un primo riscontro sembrerebbe il corpo di una ragazza. Sul posto presenti anche Carabinieri e personale del 118.

