Milano, 28 nov. (LaPresse) – L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha avvertito che i decessi a Gaza dovuti alle malattie non curate potrebbero superare i decessi dovuti ai bombardamenti. Una valutazione dell’Oms sui rifugi dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha rilevato tra bambini e neonati diarrea diffusa e infezioni respiratorie che non stanno venendo curate. Anche i pazienti con malattie croniche come cancro, malattie cardiache o diabete non ricevono alcun trattamento. Lo riporta la Bbc. Per questo le agenzie umanitarie ripetono che una ripresa dei combattimenti dovrebbe essere impensabile e chiedono nuovamente un cessate il fuoco permanente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata