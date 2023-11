Roma, 28 nov. (LaPresse) – Il direttore del Mossad, David Barnea, si troverebbe a Doha, in Qatar, per incontrare il direttore della Cia, Bill Burns, e il premier del Qatar e discutere una possibile nuova estensione della tregua nella guerra tra Hamas e Israele. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. Il cessate il fuoco è stato prorogato ieri di altri due giorni e scadrà domani. Un’eventuale, nuova, estensione consentirebbe il rilascio di ulteriori ostaggi nelle mani di Hamas e di far entrare altri aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata