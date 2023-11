Milano, 28 nov. (LaPresse) – “Nelle ultime ore, in due diversi casi, nel nord della Striscia di Gaza, vicino alle Forze di Difesa israeliane (Idf), sono stati attivati tre ordigni esplosivi, contrariamente agli accordi di cessate il fuoco, e in uno dei casi sono stati sparati anche colpi di arma da fuoco”. È quanto fa sapere l’Idf sui social. “Di conseguenza, diversi combattenti sono rimasti leggermente feriti”, ha aggiunto, “i combattenti hanno risposto sparando alle fonti degli spari. In entrambi i casi, le forze dell’Idf sono rimaste entro le linee concordate per il cessate il fuoco”.

